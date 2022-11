POL-AC: Feuer in Wäscherei - Ursache noch unklar

Aachen (ots) - Am Samstagabend (26.11.2022) ist eine Tankstelle an der Roermonder Straße gegen 18:15 Uhr Ziel eines Überfalls gewesen. Ein bisher unbekannter Mann bedrohte die 52-jährige Angestellte und raubte die Kasseneinnahmen im dreistelligen Bereich. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird beschrieben als 20 bis 25 Jahre, dunkle Haare und mit einem dunkelgrauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei ...

