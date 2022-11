Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Altenbeken-Buke (ots)

(MH-AS) Am Mittwochabend (09.11.2022, 20.30 Uhr) kam es auf dem Mühlenweg (K15) zu einem schweren Verkehrsunfall.

In der unübersichtlichen Linkskurve in Höhe des Skateparks überholte ein in Altenbeken fahrender 49-jähriger Opel-Astra-Fahrer einen Mercedes SUV. Noch bevor er wieder einzuscheren konnte, kollidierte der Opel frontal mit einem entgegenkommenden 23-jährigen VW-Caddy-Fahrer. Zudem kam es zu einer Kollision zwischen dem Opel und dem Mercedes.

Während der 44-jährige Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, erlitten der VW- und der Opel-Fahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Paderborner Krankenhäuser.

Da die Polizei bei dem Mercedesfahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellte und ein örtlich durchgeführter Alkoholtest positiv ausfiel, wurde eine Blutprobe angeordnet. Den Führerschein des 44-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Am Opel und am VW entstanden Totalschäden. Alle drei an dem Unfall beteiligten PKW waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

