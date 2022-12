Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Stuttgart (ots)

Anlässlich einer angemeldeten Demonstration war die Polizei am Dienstagnachmittag (13.12.2022) in der Innenstadt präsent. Am Marienplatz versammelten sich ab 18.00 Uhr Demonstranten, die unter dem Thema "Gegen Polizeigewalt" eine Kundgebung abhielten. Gegen 18.40 Uhr startete ein angemeldeter Aufzug über die Tübinger Straße Richtung Rotebühlplatz. Teilnehmer des Aufzuges führten Banner mit, die nicht den Auflagen der Versammlungsbehörde entsprachen. Daraufhin stoppten Einsatzkräfte den Aufzug in der Tübinger Straße und forderten die Teilnehmer auf, die Banner zu entfernen. Da sie trotz mehrfacher Aufforderung nicht entfernt wurden, wurden die Banner durch Einsatzkräfte beschlagnahmt. Dabei wurden Einsatzkräfte aus dem Aufzug heraus mit Pferdeäpfeln beworfen. Zudem griffen zwei Demonstrationsteilnehmer die Beamten an, einer von ihnen wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Rotebühlplatz wurde die Versammlung dann gegen 19.40 Uhr durch die Versammlungsleiterin vorzeitig beendet. Stand 20.15 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell