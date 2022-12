Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büro eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Unbekannte sind am Montag oder Dienstag (12./13.12.2022) in ein Büro am Riedgrasweg eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 19.00 Uhr und 07.15 Uhr Zugang zu dem im Erdgeschoss liegenden Büro, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen aus einer verschlossenen Geldkassette Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell