Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbrecher entwenden Schmuck

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Am Korott; Tatzeit: 06.02.2023, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr;

Schmuck entwendet haben Unbekannte am frühen Montagabend in Borken-Gemen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter über die Kellertür in das Wohnhaus an der Straße Am Korott ein. Zudem durchsuchten die Täter das Haus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell