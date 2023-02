Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Autofahrer übersieht Radfahrerin

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahauser Straße;

Unfallzeit: 07.02.2023, 06.50 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Dienstmorgen eine 31 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Heek. Die Ahauserin war gegen 06.50 Uhr auf dem Radweg des Ahauser Damms in Richtung Heek unterwegs, als der Wagen eines 60-Jährigen kreuzte. Der ebenfalls aus Ahaus kommende Autofahrer wollte vom Kapellenhook nach rechts in Richtung Ahaus abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Zweiradfahrerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell