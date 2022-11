Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer streift Gegenverkehr und flüchtet (17.11.2022)

Vöhrenbach (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Fahrer eines Mercedes Sprinter am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 172. Der Unbekannte fuhr von Vöhrenbach in Richtung Hammereisenbach und streifte, kurz nach der Einmündung der Kreisstraße 5734, einen entgegenkommenden 60-Jährigen, der ebenfalls mit einem Mercedes Sprinter unterwegs war. Ohne anzuhalten flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle und ließ einen Streifschaden in Höhe von 200 Euro zurück. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

