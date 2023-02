POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf Parkplatz

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, An der Königsmühle; Tatzeit: zwischen 04.02.2023, 11.00 Uhr, und 06.02.2023, 09.00 Uhr; Entwendet haben Unbekannte am Wochenende in Bocholt einen abgestellten Wagen. Der grau lackierte Skoda Octavia mit EU-Kennzeichen für Euskirchen hatte auf dem Grundstück einer Firma an der Straße "An der Königsmühle" gestanden. Wie die Täter in den Besitz des Fahrzeugs gelangt sind, ist nicht bekannt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in ...

