Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nachtragsmeldung zu "Kia auf Parkplatz angefahren

Zeugin gesucht"

Ahaus (ots)

Die Polizei konnte zwischenzeitlich eine beteiligte 29 Jahre alte Autofahrerin aus Ahaus in dem beschrieben Fall von Verkehrsunfallflucht ermitteln. Wie berichtet, hatte sich das Geschehen am Montagnachmittag auf einem Parkplatz an der Wallstraße abgespielt (Link zur Ursprungsmeldung: https://borken.polizei.nrw/presse/ahaus-kia-auf-parkplatz-angefahren-zeugin-gesucht). (to)

