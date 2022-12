Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Gegen Gartenhecke gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter mit einem Fahrzeug in der Zeit von Montagabend, 19.12., bis Mittwochnachmittag, 21.12., an der Gartenhecke eines Grundstücks in der Schumannstraße an der Ecke Händelweg angerichtet und ist anschließend abgehauen. Vermutlich beim Abbiegen von der Schumannstraße nach rechts auf den Händelweg streifte der Unbekannte die Gartenhecke. Ohne sich zu melden oder sich um den angerichteten Schaden an der Hecke zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun sucht die Polizei Schramberg Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

