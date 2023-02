Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Unfall auf Krankenhaus-Parkplatz

Geschädigter gesucht

Bocholt-Stenern (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Barloer Weg; Unfallzeit: 07.02.2023, 17.30 Uhr;

Die Polizei sucht den Halter eines beschädigten Fahrzeugs. Eine Autofahrerin hat am Dienstag auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg in Bocholt-Stenern einen Unfall verursacht. Dazu war es gegen 17.30 Uhr gekommen: Sie hatte in der Nähe des Ticketautomaten rangiert, dabei zurückgesetzt und war gegen einen geparkten Pkw geprallt. Dabei sei sie gegen die Anhängerkupplung des abgestellten Fahrzeugs gestoßen. Die Verursacherin meldete sich im Nachhinein bei der Polizei. Das Verkehrskommissariat bittet den unbekannten Fahrer sowie eine ebenfalls nicht bekannte Zeugin, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (to)

