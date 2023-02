Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria Veen - Versuchter Einbruch

Reken-Maria Veen (ots)

Tatort: Maria Veen, Birkhuhnweg; Tatzeit: 06.02.2023, zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr;

Offensichtlich gestört sahen sich Einbrecher am Montagabend in Maria Veen: Die Unbekannten hatten versucht, die Terrassentür eines Wohnhauses am Birkhuhnweg aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen sahen sich die Täter gestört, als ein Bewohner zurückkehrte - es blieb beim Einbruchsversuch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

