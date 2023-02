Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - 18-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Pfeifenofen/Grabenstraße;

Unfallzeit: 08.02.2023, 07.00 Uhr;

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch in Stadtlohn einen Fußgänger erfasst. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 54-Jährige wollte gegen 07.00 Uhr von der Straße Pfeifenofen nach links in die Grabenstraße in Richtung Ahaus abbiegen. Die Stadtlohnerin übersah dabei den jungen Mann, ebenfalls aus Stadtlohn. Dieser querte bei Grünlicht der Ampel gerade die Grabenstraße in Richtung Burgstraße. Er kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

