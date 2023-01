Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zwei Kfz-Aufbrüche

Rheine (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Rheine zu zwei Pkw-Aufbrüchen gekommen.

Die erste Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (14.01.2023), 18.00 Uhr und Montag (16.01.2023), 05.00 Uhr. Ein schwarzer BMW 118d parkte in dieser Zeit in einer Parkbucht an der Thiemauer. Unbekannte Täter schlugen erst eine Seitenscheibe ein und entwendeten dann das Sportlenkrad aus dem Wagen.

In einem weiteren Fall machten sich Unbekannte ebenfalls an einem schwarzen BMW 1er zu schaffen. Sie hebelten in der Zeit zwischen Sonntag (15.01.2023), 23.00 Uhr und Montag (16.01.2023), 07.00 Uhr das Fenster der Fahrertür auf und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Aus dem Fahrzeug bauten die Täter einen Airbag aus und entwendetet diesen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum am Langobardenring abgestellt.

Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Rheine nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell