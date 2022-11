Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Haftbefehle vollstreckt

Rheinmünster/Offenburg/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben über das vergangene Wochenende fünf Haftbefehle vollstreckt. Am Freitag wurde bei der lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Italien ein nigerianischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen den 35-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und somit eine 39 tägige Haftstrafe abwenden. Am Samstag trafen die Beamten im Offenburger Stadtgebiet einen 36-jährigen georgischen Staatsangehörigen an. Gegen Ihn bestanden zwei Haftbefehle, beide wegen Diebstahls. Er muss nun für insgesamt fünf Monate in das Gefängnis. Um kurz vor Mitternacht nahmen die Kollegen in Kehl dann noch einen 47-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen fest. Er wurde an der Haltestelle der Tram Linie D in Kehl angetroffen. Er wurde mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Da er den geforderten Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er für 20 Tage in das Gefängnis eingeliefert. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden trafen die Beamten am Bahnhof in Kehl einen 27-jährigen Mann aus Äthiopien an. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Auch er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und muss für 59 Tage in das Gefängnis. Zudem muss er mit einer Anzeige wegen unerlaubter Einreise rechnen, da er bei der Kontrolle lediglich eine französische Asylbescheinigung vorzeigen konnte.

