BPOLI-OG: Festnahme im Grenzgebiet

Die Beamten der Bundespolizei nahmen gestern um die Mittagszeit einen gesuchten Straftäter fest. Der Mann aus Russland wurde an der Haltestelle der Tram Linie D in Kehl angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 35-jährige Mann mit Haftbefehl, wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz, gesucht wurde. Er konnte den geforderten Geldbetrag bezahlen und eine 55-tägige Haftstrafe damit abwenden.

