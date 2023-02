Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Jugendliche Räuber flüchten ohne Beute

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: 08.02.2023, 20.05 Uhr;

Er werde die Polizei rufen, kündigte ein 15 Jahre alter Gronauer an, als vier Jugendliche die Herausgabe von Bargeld forderten. Das reichte aus, um die Täter in die Flucht zu schlagen. Zu dem versuchten Raub kam es am Mittwochabend gegen 20.05 Uhr auf der Laubstiege in Gronau. Der Geschädigte erklärte, dass drei der circa 15 bis 16 Jahre alten Unbekannten mit dunklem Teint dunkel gekleidet gewesen seien. Einer habe eine weiße Jacke getragen. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

