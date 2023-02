Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ladendieb schlägt nach Polizisten

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße / Von-Heyden-Straße; Tatzeit: 08.02.2023, 15.20 Uhr;

Mit Bierflaschen in der Hand nach einem Polizisten geschlagen hat am Mittwoch ein Ladendieb in Ahaus. Der Beamte war während seiner Freizeit auf die Situation vor einem Lebensmittelmarkt aufmerksam geworden. Ein polizeilich hinreichend bekannter Mann hatte das Geschäft an der Wüllener Straße verlassen, gefolgt von zwei Zeugen, die ihn aufforderten, stehen zu bleiben. Als der Beamte sich zu erkennen gab, kam es zu Beleidigungen sowie einem körperlichen Angriff. Alarmierte Polizistinnen konnten den Dieb schließlich in Gewahrsam nehmen. Bei einer richterlich angeordneten Blutprobe beschimpfte und bespuckte der Ahauser den Arzt. Nun folgt ein Strafverfahren. Die Nacht verbrachte der Täter bis zur Ausnüchterung in einer Zelle. Alle Beteiligten blieben bei dem Geschehen nach derzeitiger Erkenntnis unverletzt. (db)

