POL-SE: Pinneberg - Kellereinbrüche im Hindenburgdamm

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Wedel zu zwei Einbrüchen gekommen. In der Straße "Bei der Doppeleiche" drangen Unbekannte in ein Kosmetikstudio ein, entwendeten Bargeld und Kosmetikartikel und richteten Sachschaden an. In derselben Nacht wurde im Vereinsheim im Steinberg ebenfalls Sachschaden verursacht. Nach den bisherigen ...

mehr