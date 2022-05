POL-DO: Autofahrer leistet nach Unfall Widerstand - offenbar Alkohol im Spiel

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0490 Eine 10-Jährige ist gestern (28.4.) am Mittag von einem Auto an der Straße Am Hombruchsfeld erfasst und bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Um 13.20 Uhr war ein 77-jähriger Dortmunder mit dem Pkw auf der Straße Am Hombruchsfeld in Richtung Süden unterwegs. Als ihm gerade - nach eigenen Aussagen - die Ampel Grünlicht zeigte, überquerte plötzlich ein Kind die Fahrbahn vor ...

