POL-PDKO: Polizeikontrolle mit dem Schwerpunkt der illegalen Veränderungen an Kraftfahrzeugen

Vallendar, Rheinstraße (ots) - Am Dienstag, dem 18.10.2022 gegen 15:00 Uhr kam es in Vallendar in der Rheinstraße an der Ampel am dortigen REWE zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Motorradfahrer befuhr die Rheinstraße in Fahrtrichtung Koblenz. Mehrere Personen wollten, als die Ampel für Fußgänger grün zeigte, die Straße queren. Der Motorradfahrer ...

mehr