POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Graffiti

Birkheim (ots) - Im Zeitraum von Montag, den 03.10.2022 bis Montag, den 17.10.2022 wurden im Gemarkungsbereich Birkheim zwei Ansitze aus Edelstahl entwendet. Diese befanden sich in einem Waldstück, welches an die K 101 angrenzt und sich in unmittelbarer Nähe der BAB 61 befindet. Zum Abtransport der Ansitze wurde vermutlich ein Anhänger oder dergleichen verwendet. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in ...

mehr