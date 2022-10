Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der B9

Boppard (ots)

Am Dienstag, den 18.10.2022 kam es gegen 06:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW befuhr die B9 von Boppard kommend in Fahrtrichtung Bad Salzig. Ein entgegenkommender Lieferwagen touchierte in einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel des LKW´s. Der Spiegel des LKW´s wurde nahezu vollständig zerstört, der Lieferwagen setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Boppard fort. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lieferwagen handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden, die Angaben zur Sache machen können.

