Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall (19.08.2022)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 11:15 Uhr ereignete sich in der Marbacher Straße in Brigachtal im Hinterhof der Brigachapotheke ein Verkehrsunfall beim Ausparken. Hierbei entstand am geparkten Pkw Toyota Yaris ein Sachschaden in Höhe von etwa 1´000 Euro. Ein namentlich nicht bekanntes Paar hatte den Verkehrsunfall beobachtet und der Geschädigten das Kennzeichen des vermeintlichen Verursacherfahrzeugs, einem Mercedes GLK 220, übergeben. Die Polizei bitte nun, dass sich die Unfallzeugen auf dem Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 melden.

