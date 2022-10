Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 - Nachtragsmeldung

Oberwesel (ots)

Am Dienstag, den 18.10.2022 kam es gegen 13:00 Uhr auf der B9 zwischen den Ortslagen Oberwesel und St. Goar zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Personenkraftwagens. Ein PKW befuhr die B9 von Oberwesel kommend in Fahrtrichtung St. Goar. Nach einer Linkskurve kam der PKW bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Felswand. Danach kam der PKW diagonal stehend auf der Fahrbahn der B9 zur Endlage. Der 65-jährige PKW-Führer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein umliegendes Krankhaus verbracht. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B9 war zum Zwecke der Unfallaufnahme voll gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Polizei und der Straßenmeisterei.

