Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: unklarer Unfallhergang - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 61-Jähriger hielt mit seinem weißen Opel Van am Dienstag, 10.01.2023, kurz nach 13.00 Uhr, in der Untere Dorfstraße in Nollingen kurz nach einer Parkplatzeinfahrt zu einem großen Lebensmittelmarkt auf der Fahrbahn an. Hinter ihm hielt ein 52-Jähriger mit seinem grauen Audi ebenfalls an. Der 61-Jährige soll dann den Rückwärtsgang eingelegt haben und trotz Hupens des 52-Jährigen rückwärts auf dessen Audi aufgefahren sein. Der 61-Jährige gab wohl an, dass der 52-Jährige auf seinen Opel aufgefahren sei. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7474-0, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, welche wohl auf dem Balkon eines nahgelegenen Wohnhauses stand und den Unfallhergang mitbekommen haben müsste.

