POL-FR: Kandern: schwarzer VW Golf gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Hebelstraße wurde am Dienstag, 10.01.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 16.45 Uhr bis 16.55 Uhr, ein schwarzer VW Golf 7 von einem Unbekannten gestohlen. Der Golf stand am Ende der Sackgasse. Zum Diebstahl des Golfes dürfte der Originalschlüssel benutzt worden sein, da dieser wohl dem Fahrzeugbenutzer beim Aussteigen verloren ging. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 11.600 Euro. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Weil am Rhein übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 9797-0 (24 h) erreichbar.

