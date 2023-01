Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Suche nach gestürztem Reiter - schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 10.01.2023, gegen 16:40 Uhr, kam es in einem Waldgebiet bei Höchenschwand zur einer größeren Suchaktion nach einem gestürzten Reiter. Kräfte der Feuerwehren Höchenschwand und Häusern, die Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei hatten sich auf die Suche nach dem 59 Jahren alten Reiter gemacht, nachdem dieser im Wald vom Pferd gefallen war. Glücklicherweise konnte der Reiter schnell gefunden werden. Er hatte sich schwere Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Freiburger Klinik geflogen. Auch das Pferd konnte eingefangen werden.

