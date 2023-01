POL-FR: Ihringen - Kind von Pkw angefahren

Freiburg (ots) - Gottenheim - In der Nacht von Montag 09.01.2023, auf Dienstag 10.01.2023, wurde an einem silbernen Daimler-Benz CLK der Katalysator gestohlen. Der Pkw war in der Nägelseestraße vor einem Autohaus abgestellt. Die bislang unbekannte Täterschaft musste das Fahrzeug mit einem Wagenheber anheben um an den Katalysator zu gelangen. Dieser wurde schließlich mit einem mitgebrachten Werkzeug vom Auspuffrohr ...

