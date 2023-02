Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) 120 Liter Dieselkraftstoff aus Lastwagentank gestohlen-Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

Rund 120 Liter Diesel sind am frühen Sonntagmorgen, im Zeitraum von 4.45 Uhr bis 5.30 Uhr, aus dem Tank eines abgestellten Lastwagens abgepumpt worden. Dieser war auf einem Firmengelände in der Öschlestraße geparkt gewesen. Der unbekannte Täter schlauchte aus dem vollen Tank den Kraftstoff ab und füllte diesen in große Kanister ab. Die Polizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Dieb geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

