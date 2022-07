POL-OG: Offenburg - Schranken-Durchbruch

Renchen (ots) - Beim Einfahren in den Parkplatz eines Supermarktes in der Vogesenstraße wurde am Donnerstagabend ein Auto durch einen Lastwagenfahrer beschädigt. Gegen 17:50 Uhr streifte der Fahrer einen Jeep am hinteren Fahrzeugbereich und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von insgesamt ungefähr 8.000 Euro. /nk Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: ...

