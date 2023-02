Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Zwei leicht verletzte Personen bei Vorfahrtsunfall

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr ist es im Kreuzungsbereich der Dornhaner Straße und der Kirchstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen sich leicht verletzt haben. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines VW Passat war auf der Kirchstraße unterwegs und fuhr in die Kreuzung zur Dornhaner Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 59-Jährigen, die mit einem Skoda Fabia auf der vorfahrtsberechtigten Dornhaner Straße in Richtung Dornhan fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda nach links abgewiesen, wo er frontal mit zwei Betonpollen zusammenstieß. Beide Autofahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die total beschädigten Autos. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Skoda und am VW ein Schaden in Höhe von je rund 10.000 Euro und an den Betonpollern von etwa 1.000 Euro.

