Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Versuchter Einbruch Am Sonntag, 5. Februar 2023, zwischen 00.00 Uhr und 6.35 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person über eine Seitentür in eine Spielothek in der Cloppenburger Straße einzubrechen. Der Person gelang es jedoch nicht, sich Zugang zu verschaffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung In ...

