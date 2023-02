POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 04./05.02.2023

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit von Freitag, 03.02.2023, 22.00 Uhr bis Samstag, 04.02.2023, 10.15 Uhr, kam es in Cloppenburg zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwei Reifen von einem Pkw Opel Corsa, der auf einem Parkstreifen an der Soestenstraße abgestellt war. Der Gesamtschaden wird auf 650 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die ...

