Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 04/05.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pkw-Fahrerin

Am 04.02.2023, gg. 09:00 Uhr, kam es in 49456 Bakum, OT Lüsche an der Kreuzung Im Fehn/Vestruper Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. An der genannten Kreuzung missachtete ein 34-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Lohne - vermutlich aufgrund von Sonnenblendung - die Vorfahrt einer 44-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bakum. Nach dem Zusammenstoß wurde der Pkw in einen angrenzenden Vorgarten geschleudert. Durch den Zusammenstoß erlitt die Pkw-Fahrerin leichte Verletzungen. Ihr 11-jähriger Sohn, der hinter ihr auf der Rückbank saß, blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt (Schadenshöhe ca. 7.000.- Euro). Im Vorgarten des Anwohners entstand ein geschätzter Schaden von ca. 5.000.- Euro. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.02.2023, gegen 16:40 Uhr, befährt eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta das Stoppelmarktgelände, ohne in dem Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Verdacht besteht, dass der Halter des Pkw die Fahrt zugelassen hat, wurde gegen diesen ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell