POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 03/04.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Taschendiebstahl Am 01.02.2023, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Anemonenstraße in 49661 Cloppenburg unbemerkt die Geldbörse aus einer am Körper getragenen Handtasche einer 76-Jährigen aus Cloppenburg, während ein zweiter unbekannter männlicher Mittäter die 76-Jährige ablenkte. Zeugen werden ...

mehr