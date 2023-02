Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus der Umhängetasche einer 73-jährigen Frau, entnahm das Bargeld und ließ die Geldbörse in einem Regal zurück. Die Frau hielt sich zu dieser Zeit in einem Verbrauchermarkt in der Rechterfelder Straße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Goldenstedt - Kennzeichendiebstahl

Von Mittwoch, 1. Februar 2023, 23.00 Uhr bis Donnerstag, 2. Februar 2023, 05.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Oldenburger Straße beide amtlichen Kfz-Kennzeichenschilder eines Audi, A6. Der Wagen stand in einer Hofeinfahrt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Goldenstedt, 04444-96722-0 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person in die nicht verschlossene Wohnung in der Großen Straße und entwendete Schmuck. Der Dieb wurde im Haus durch eine Bewohnerin ertappt und angesprochen. Daraufhin verließ der Unbekannte den Tatort. Der Mann soll ca. 170 cm groß und ca. 35 Jahre alt gewesen sein und er hatte dunkle Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Bargeld

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, 13.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen in einem Weingeschäft in der Juttastraße Bargeld aus der Kasse, während der Ladeninhaber einen anderen Kunden bediente. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Lohne - E-Scooterfahrer unter Alkoholeinfluss wurde angegangen

Am 22. Januar 2023, zwischen 2.35 Uhr und 3.00 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Mann aus Osnabrück mit einem E-Scooter auf der Falkenbergstraße. Hier soll er während der Fahrt geschlagen worden sein und kam zu Fall. Außerdem soll im weiteren Verlauf eine unbekannte männliche, jugendliche Person ihn mit mutmaßlichem Pfefferspray besprüht haben und zudem versucht haben, seine Geldbörse zu entwenden. Dieser habe mit gebrochenem Deutsch mit zwei unbekannten Frauen gesprochen. Der E-Scooter-Fahrer selbst war unter Alkoholeinfluss gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 1. Februar 2023, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 2. Februar 2023, 09.30 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in der Westmark in einen Geräteschuppen ein. Aus diesem entwendeten sie zwei Handkreissägen, einen Akkuschrauber sowie eine Heckenschere. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl aus Kfz

In der Zeit von Mittwoch, 1. Februar 2023, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 2. Februar 2023, 08.00 Uhr verschafften sich gewaltsam bislang unbekannte Personen im Nachtigallenweg Zugang zu einem dort abgestellten VW-Transporter und entwendeten diverse Werkzeuge sowie einen Bohrer und ein Radiogerät.

Eine zweite Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 1. Februar 2023, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 2. Februar 2023, 14.00 Uhr. Hier wurde in der Prälat-Morthorst-Straße ein Firmentransporter aufgebrochen und ein akkubetriebenes Werkzeug im Gesamtwert von 3330,00 EUR entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter der Telefon-Nummer 04444-96722-0 entgegen.

Goldenstedt - Mann leistet nach Verdacht der Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Widerstand

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, um 20.35 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Einfahrt in der Gemeinde Goldenstedt heraus und beschädigte hierbei einen geparkten Pkw. Eine Zeugin stellte sich hinter den Autofahrer, um ihn an einer Weiterfahrt zu hindern. Der Mann begab sich daraufhin in ein Haus. Während der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Für weitere polizeiliche Maßnahmen sollte der Mann zur Dienststelle gebracht werden. Er verhielt sich während des Einsatzes aggressiv, beleidigte die Polizeibeamten und stieß einen von ihnen zur Seite. Er leistete erheblichen Widerstand, konnte aber schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Im Streifenwagen versuchte er zudem mit einem Tritt einen Polizeibeamten treffen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Visbek - Tuning

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, 16.35 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Visbek die Vitusstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Am Fahrzeug war ein Einbau von LED-Leuchtmitteln als Abblendlicht vorgenommen wurden. Zudem wurden seitliche Fahrtrichtungsanzeiger mit Lauflicht verbaut. Diese Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, zwischen 7.50 Uhr und 10.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Keetstraße gegen einen Daimler Chrysler ML320 CDI und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, gegen 14.50 Uhr, fuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Straße Am Weinberg und wollte die Lindenstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Autofahrers aus Dinklage, welcher stadtauswärts auf der Lindenstraße fuhr. Sie bemerkte den Fehler und bremste ab, blieb jedoch mit der Front des Pkw auf der Fahrbahn der Lindenstraße stehen. Der 61-jährige Autofahrer versuchte noch auszuweichen, was nicht gelang und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau aus Lohne wurde leicht verletzt.

