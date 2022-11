Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Radfahrer nach Sturz an Verletzungen erlegen

Karlsruhe (ots)

Wie der Polizei erst am Samstag bekannt wurde, stürzte am 01. November ein 84-jähriger Mann von seinem Fahrrad, nachdem sich offenbar ein Hosenbein in der Fahrradkette verfangen hatte. An seinen schweren Verletzungen verstarb der 84-Jährige am Samstag in einem Karlsruher Krankenhaus.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell