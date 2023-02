Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sattelzugauflieger gestohlen

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, zwischen 4.15 Uhr und 4.34 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen auf ein Betriebsgelände in der Westallee ein. Sie fuhren mit einer mutmaßlich hellgrünen Sattelzugmaschine der Marke DAB auf das Gelände und entwendeten einen Sattelzugauflieger der Marke Krone mit einer grauen Plane. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr brach eine bislang unbekannte Person in ein Einfamilienhaus im Müggelseeweg ein und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Einbruch

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, zwischen 14.45 Uhr und 20.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person über die Terrassentür in einen Bungalow in der Straße Meistermannskamp ein. Bislang ist noch nicht bekannt, ob und was entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, um 17.39 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Fritz-Reuter-Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, zwischen 17.47 Uhr, fuhr eine 27-jährige Autofahrerin aus Lastrup auf der Linderner Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass der Frau die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, gegen 10.00 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Sattelschlepperfahrer mit Auflieger auf der Linderner Straße in Richtung Lindern. Hier kam ihm in entgegengesetzter Richtung ein anderer Sattelschlepper mit Auflieger entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der andere LKW-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

