Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Zwischen Samstag, den 28. Januar 2023, gegen 20.00 Uhr und Sonntag, den 29. Januar 2023, um 08.00 Uhr kam es im Kiefernweg zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Bislang unbekannte Personen entwendeten ein dort verschlossen abgestelltes, schwarzes Damen-E-Bike der Marke Sparta, Model M7B. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an Gartenzaun

Am Mittwoch, den 1. Februar 2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen ein Gartenzaun in der Kinaustraße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) entgegen.

Friesoythe- Diebstahl aus Handtasche

Am Donnerstag, den 2. Februar 2023, zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr kam es in einem Einkaufszentrum am Hafen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Personen entwendeten aus einer mitgeführten Umhängetasche das Portemonnaie einer 70-jährigen Kundin. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell