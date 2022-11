Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221129.8 Itzehoe: Brennende Mülltonne im Keller löst Einsatz am Feldschmiedekamp aus

Itzehoe (ots)

Am Montag um 20:05 Uhr alarmierte ein Anwohner die Einsatzkräfte, nachdem Rauch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Feldschmiedekamp drang. Im Kellerbereich standen mehrere Papiermülltonnen, von denen lediglich eine befüllt und in Brand geraten war. Die Löscharbeiten führten zu dichtem Rauch, der die angrenzende Unterführung teilweise unpassierbar machte. Am Gebäude entstand ein Schaden, der aktuell noch nicht beziffert werden kann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Anwohner, welcher den Brand entdeckte, erlitt eine Rauchgasintoxikation, er wurde zur Versorgung in das Klinikum Itzehoe transportiert.

