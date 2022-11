POL-IZ: 221129.7 Büsum: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht!

Meldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Meldorf ein Verkehrszeichen beschädigt und damit einen Schaden in Höhe von etwa hundert Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitag, 14.00 Uhr, bis zum Montag, 07.00 Uhr, suchten Personen die Straße An den Anlagen auf und machten ein dort erst kürzlich an der ...

mehr