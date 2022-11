Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221129.6 Hohenlockstedt: Medikamente und Alkoholkonsum führten zu unsicherer Fahrweise

Hohenlockstedt (ots)

Am Montag um 13:37 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 65jährige Autofahrerin in Hohenlockstedt, nachdem diese durch eine unsichere Fahrweise im Straßenverkehr ins Visier der Streife geriet. An einer Tankstelle in der Kieler Straße überprüften die Beamten daraufhin die Fahrtüchtigkeit. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille, welcher wohl mit der regelmäßigen Einnahme von Medikamenten zusammenwirkte und so die Fahrtüchtigkeit beeinflusste. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Die Fahrerin erwartet nun ein Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel.

