POL-IZ: 221129.3 Itzehoe: Fenster zerstört - Zeugen gesucht!

Heide (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag um 19:30 Uhr bis Montag um 17 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Bar am Schumacherort ein. Vermutlich diente das Fenster einer Herrentoilette als Einstieg in das Gebäude. Im Tresenbereich entwendeten die Täter eine Tasche mit den Tageseinnahmen des Vortages, einen mittleren dreistelligen Betrag. Es wurde versucht, an den Inhalt eines Spielautomaten zu gelangen. Ob es zur ...

mehr