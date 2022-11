Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221128.9 Itzehoe: Vorsicht vor Taschendieben!

Itzehoe (ots)

In der vergangenen Woche haben Taschendiebe in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen ihr Unwesen getrieben. Während die Täter in den meisten Fällen gänzlich unbemerkt blieben, gelang es zwei aufmerksamen Mitarbeiterinnen eines Supermarktes in Marne, eine Diebin zu stellen und der Polizei zu übergeben. Die Frau ist polizeilich bereits bekannt als reisende Trick- und Taschendiebin bekannt.

Am letzten Freitag kaufte eine 72-Jährige zur Mittagszeit bei Aldi in der Königstraße in Marne ein. Ihren Einkaufsbeutel samt Portemonnaie hängte sie in ihren Einkaufswagen. Noch bevor die Geschädigte die Kasse aufsuchte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war. Die Feststellung dokumentierte die Dame mit einem lauten Aufschrei, den zwei Angestellte des Marktes hörten und sogleich eine Verdächtige entdeckten, die ein Portemonnaie von sich warf. Die Verkäuferinnen ergriffen die Frau und hielten sie bis zum Eintreffen einer Streife fest. Bei der Beschuldigten handelte es sich um eine 38-Jährige aus Hamburg, die vermutlich nicht allein unterwegs gewesen ist. Denn unmittelbar nach dem Entdecken der Diebin eilte eine nicht bekannte weibliche Person aus dem Geschäft. Sie war dunkel gekleidet, besaß dunkle Haare und trug einen Sportbeutel bei sich. Möglicherweise handelte es sich bei der Beschriebenen um eine Mittäterin. Die 38-jährige Hanseatin kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Sie wird sich wegen des versuchten Diebstahls verantworten müssen.

Bereits am Vortag war eine Frau in demselben Laden Opfer eines Diebstahls geworden. Sie hatte nicht nur den Verlust ihrer Geldbörse zu beklagen, sondern musste feststellen, dass die Täter sich im Anschluss an die Tat an ihrem Konto bedient hatten, 2.000 Euro hoben sie an einem Geldautomaten ab. Im Nachhinein erklärte die Anzeigende, dass ihr zwei dunkel gekleidete Männer aufgefallen waren, die weder Korb noch Tasche bei sich hatten.

Neben den zwei Marner Taten verzeichnete die Polizei sieben weitere Diebstähle, Tatzeit war jeweils der Freitagvormittag. Betroffen waren lebensältere Kunden von Supermärkten in Brunsbüttel, Wilster und Itzehoe.

Die Kreisstadt war mit fünf Taten am stärksten belastet. Trotz erhöhter Präsenz sofort nach Bekanntwerden der Diebstähle ist es den Einsatzkräften nicht gelungen, verdächtige Personen ausfindig zu machen.

Da die Langfinger zur Weihnachtszeit erfahrungsgemäß eher noch aktiver werden, weist die Polizei auf erhöhte Aufmerksamkeit beim Einkauf hin. Geldbösen sollten sicher und bestenfalls körpernah verstaut werden. Verdächtige Körperkontakte oder andere als Ablenkungsmanöver geeignete Handlungen Fremder sollten Einkaufende wachsam machen. Für Hinweise auf verdächtige Personen hat die Polizei stets ein offenes Ohr und bittet darum, diese unverzüglich mitzuteilen.

Mit einem Informationsstand zum Thema Taschendiebstahl möchte die Polizei erneut auf die Risiken beim Einkauf, und wie man sich davor schützen kann, hinweisen. Am kommenden Freitag, dem 2. Dezember 2022, treffen Sie die Beamtinnen der Präventionsstelle bei Edeka im Rotenbrook in Itzehoe. Die Polizistinnen hoffen auf interessante Gespräche und darauf, möglichst wenige Menschen auf eine suboptimale Aufbewahrung ihrer Geldbörse ansprechen zu müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell