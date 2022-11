POL-IZ: 221129.1 Itzehoe: Autofahrer beschädigt alkoholisiert Außenspiegel und entfernt sich

Itzehoe (ots) - In der vergangenen Woche haben Taschendiebe in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen ihr Unwesen getrieben. Während die Täter in den meisten Fällen gänzlich unbemerkt blieben, gelang es zwei aufmerksamen Mitarbeiterinnen eines Supermarktes in Marne, eine Diebin zu stellen und der Polizei zu übergeben. Die Frau ist polizeilich bereits bekannt als reisende Trick- und Taschendiebin bekannt. Am letzten ...

mehr