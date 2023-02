Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am 01.02.2023, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Anemonenstraße in 49661 Cloppenburg unbemerkt die Geldbörse aus einer am Körper getragenen Handtasche einer 76-Jährigen aus Cloppenburg, während ein zweiter unbekannter männlicher Mittäter die 76-Jährige ablenkte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 03.02.2023, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Osnabrück die Böener Straße in 49624 Löningen, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,92 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein des 36-Jährigen beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am 22.01.2023, in der Zeit von 23:00 Uhr bis 23:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Grundstücksbegrenzung/Mauer in der Straße "An der Brake" in 49685 Emstek. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek unter der Rufnummer 04473-932180 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell