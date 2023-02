Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 03./04.02.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Ramsloh - Diebstahl aus Jackentasche

Am Donnerstag, den 2. Februar 2023, gegen 14.00h kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Florianstraße, 26683 Ramsloh, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Personen entwendeten aus einer Jackentasche das Portemonnaie einer 79-jährigen Kundin. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe Tel.: 04491-93160 oder der Polizei Saterland 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Saterland / OT Ramsloh - Diebstahl aus Hosentasche

Am Donnerstag, den 2. Februar 2023, gegen 16.30h kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße, 26683 Ramsloh, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Personen entwendeten aus einer Hosentasche das Portemonnaie einer 55-jährigen Kundin. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe Tel.: 04491-93160 oder der Polizei Saterland 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr-

Ein 61-jähriger Barßeler, suchte am 03.02.2023, gegen 10.30h, mit seinem Pkw die Polizeidienststelle in Barßel, "Ammerländer Straße", auf. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 61-jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,47 Promille. Dem 61-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell