POL-HAM: Jugendlicher Radfahrer stürzt in Graben - Pkw flüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Ein 60-Jähriger vereitelte am Samstag, 5. November, den Raub seines Smartphones in der Südring-Parkanlage. Der Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Hund in der Parkanlage zwischen Stern- und Südstraße unterwegs, als ihn in Höhe des Pavillons zwei Männern ansprachen. Einer der beiden forderte die Herausgabe des Mobiltelefons, das der 60-Jährige ...

mehr