Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 60-Jähriger wehrt sich gegen die Wegnahme seines Mobiltelefons

Hamm-Mitte (ots)

Ein 60-Jähriger vereitelte am Samstag, 5. November, den Raub seines Smartphones in der Südring-Parkanlage.

Der Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Hund in der Parkanlage zwischen Stern- und Südstraße unterwegs, als ihn in Höhe des Pavillons zwei Männern ansprachen. Einer der beiden forderte die Herausgabe des Mobiltelefons, das der 60-Jährige zu dem Zeitpunkt in der Hand hielt.

Als er es nicht herausgab, versuchten die beiden Männer mit einer bedrohlichen Haltung ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Das lies den 60-Jährigen offenbar unbeeindruckt: er schlug mit dem Mobiltelefon gegen den Hals des einen Tatverdächtigen und trat anschließend gegen das Knie seines Mittäters. Beide flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung Südstraße.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und laut Angaben des 60-Jährigen Deutsche. Der erste Tatverdächtige ist etwa 1,90 Meter groß und war mit einem schwarzen Oberteil mit weiß gestreifter Kapuze sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Sein Begleiter ist etwa 1,80 Meter groß und hat blonde, kurze Haare. Er trug ein schwarzes Base-Cap sowie ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Jogginghose.

Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell